Сражаясь в Украине, грузины возвращают долг украинским героям - Саакашвили

12.05.2017 12:14 Михеил Саакашвили выразил соболезнования семье погибшего в Украине грузинского военнослужащего. О его гибели стало известно вчера, однако его имя не называлось.



"Еще один грузинский офицер вчера пал смертью храбрых на Донбассе. Давид Сихарулидзе сражался с оккупантами еще в Абхазии, в 1992-1993 году. Закончил военную академию Грузии и военное училище Бундесвера в Германии. До 2015 года служил майором в грузинской армии, но уволился, переехал в Украину и пошел служить в «Айдар». Погиб от попадания мины под селом Новолуганское при выполнении боевого задания. Давиду было 44 года, у него осталась жена и двое детей.



Я уже потерял счет тому, сколько грузин погибло на российско-украинской войне.



Несколько сотен грузинских добровольцев и сегодня продолжают защищать Украину. Вопреки торжественно данному обещанию президента, никто из них так и не получил украинского гражданства. Но они все равно продолжают сражаться и погибать за Украину так же, как в свое время 34 украинца сложили головы в Абхазии, а многие, в том числе Георгий Гонгадзе, получили там ранения.



Сражаясь в Украине, грузины возвращают долг украинским героям, они сражаются и за свободу Грузии, но одновременно считают Украину своей второй родиной. Не случайно среди всех иностранцев в Украине больше всего погибло именно грузин.



Пусть украинская земля будет пухом всем героям", - пишет Саакашвили.















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