Еще в одном грузинском селе появится оккупационная колючая проволока

12.05.2017 13:58 «Около села Ионча, в направлении Знаури летом будет протянуто новое проволочное заграждение», - информацию об этом распространяет журналист Гога Апциаури. По его словам, об этом на Эргнетской встрече заявил представитель цхинвальского режима Давид Санакоев. Руководитель администрации т.н. Южной Осетии Дмитрий Санакоев в беседе с «Резонанси», на этой территории уже стоят российские пограничники, которые отремонтировали дорогу к этому месту», - пишет газета «Резонанси».



«Я тоже узнал на Эргнетской встрече о том, что осетинская сторона собирается передвинуть т.н. границу. Мы максимально попытаемся это предотвратить, но фактически там уже стоят российские пограничники и протягивание проволочного заграждения ничего не изменит. Это принципиальный вопрос, разумеется, мы не согласны с этим. Речь идет о том, что на российских картах отмечена т.н. граница, вдоль которой они собираются установить проволочные заграждения. Туда приезжает полиция и уже отремонтированы дороги», - заявил Дмитрий Санакоев, по словам которого, пока неизвестно, о какой площади идет речь», - отмечает издание.



«Я знаю, что из-за своих земель могут пострадать несколько семей. Это будет небольшая площадь, но это наша земля, на которую они пришли без приглашения, заняли нашу территорию - это принципиальный вопрос для нас. Для того и проводятся эти встречи, чтобы обсуждать такие вопросы и планировать следующие шаги... Для превентивных мер есть женевский формат. Мы также можем активизировать эти вопросы с международными организациями, чтобы те надавили на Россию. Больше ничего мы сделать не можем», - считает Санакоев, по словам которого, «не сегодня так завтра они все равно это сделают», - заключает издание.















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