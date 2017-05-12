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Мы используем все рычаги для превенции возведения новых ограждений - Цихелашвили
12.05.2017 17:55
По заявлению государственного министра по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеван Цихелашвили, грузинская сторона предпримет все меры, чтобы осуществить превенцию установления новых ограждений.
В разговоре с журналистами Цихелашвили отозвалась на заявление т.н. представителя т.н. Южной Осетии, Дмитрия Санакоева, и отметила, что это заявление является однозначно провокационным.
"Представители грузинской стороны прокомментировали заявление. Наша Задача, использовать все рычаги для превенции анонсированной очередной провокации. У нас есть коммуникация с представителями стран-партнеров, послами. В том числе на следующей неделе в Тбилиси состоится визит сопредседателей Женевского формата. Наша задача, осуществить превенцию таких фактов. Начиная с 2009 года, периодически происходит строительство баррикад и препятствующих участков. Это однозначно неприемлемо, и наша цель, демонтировать все эти уродливые, препятствующие баррикады и колючие ограждения.
Они создают не только серьезные риски безопасности в регионе, но и немало препятствий и проблем населению на местах, что, прежде всего, выражается в доступе на собственные земли, пастбища. Это тот вопрос, где позиция грузинской стороны единая с международными партнерами на фоне того, что со стороны Америки, и канцлера Германии были очень четкие заявления. На этом фоне подобные заявления воспринимаются очень провокационными. Мы предпримем все меры, чтобы осуществить превенцию"- заявила Кетеван Цихелашвили.
11 мая после 77-й встречи группы превенции инцидентов и механизма реагирования на них осетинская сторона анонсировала продолжение процесса бордеризации в муниципалитете Карели.
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