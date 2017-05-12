|
Минобороны выражает глубокую скорбь в связи с гибелью в Украине грузинского бойца
12.05.2017 21:39
Министерство обороны Грузии глубоко скорбит в связи с гибелью в Украине, у села Новолуганское Донецкой области, при исполнении боевого задания офицера запаса Давида Сихарулидзе и выражает соболезнования семье погибшего. П
о информации Минобороны, Давид Сихарулидзе, 1973 года рождения, в 2010-2014 гг. проходил службу в командовании образования в учебном центре Крцаниси. В 2014 году он покинул вооруженные силы по собственному желанию и отправился в Украину.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна