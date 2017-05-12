Минобороны выражает глубокую скорбь в связи с гибелью в Украине грузинского бойца

12.05.2017 21:39 Министерство обороны Грузии глубоко скорбит в связи с гибелью в Украине, у села Новолуганское Донецкой области, при исполнении боевого задания офицера запаса Давида Сихарулидзе и выражает соболезнования семье погибшего. П



о информации Минобороны, Давид Сихарулидзе, 1973 года рождения, в 2010-2014 гг. проходил службу в командовании образования в учебном центре Крцаниси. В 2014 году он покинул вооруженные силы по собственному желанию и отправился в Украину.















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