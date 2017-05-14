В Киеве попрощались с добровольцем из Грузии

14.05.2017 23:59



В военной форме с 14 лет. Вице-полковник армии Грузии, добровольцем приехал защищать Украину от агрессора. 44-летний бесстрашный воин Давид Сихарулидзе хорошо знал врага. За Грузию воевал в 93 и в 2008. Затем был Донбасс.



Добровольцем Давид вступил в ряды батальона "Айдар". Профессиональный военный, он видел слабые места в нашей обороне. Но верил в победу.



11 мая его не стало. Давид получил смертельное ранение от взрыва вражеской мины на Светлодарской дуге выполняя боевое задание.



Медики несколько часов боролись за его жизнь, но усилия оказались напрасными. Собратьям он запомнился как боец за справедливость. Давида Сихарулидзе похоронят в Тбилиси, где его ждала жена и двое детей.



На фото: изображение Давида Сихарулидзе. Портрет бойца Айдара Светланы Логуш-Луцив. Рисунок выполнен на крышке ящика из под снарядов.







14 мая в столице простились с грузином-добровольцем Давидом Сихарулидзе, который отстаивал независимость Украины.В военной форме с 14 лет. Вице-полковник армии Грузии, добровольцем приехал защищать Украину от агрессора. 44-летний бесстрашный воин Давид Сихарулидзе хорошо знал врага. За Грузию воевал в 93 и в 2008. Затем был Донбасс.Добровольцем Давид вступил в ряды батальона "Айдар". Профессиональный военный, он видел слабые места в нашей обороне. Но верил в победу.11 мая его не стало. Давид получил смертельное ранение от взрыва вражеской мины на Светлодарской дуге выполняя боевое задание.Медики несколько часов боролись за его жизнь, но усилия оказались напрасными. Собратьям он запомнился как боец за справедливость. Давида Сихарулидзе похоронят в Тбилиси, где его ждала жена и двое детей.На фото: изображение Давида Сихарулидзе. Портрет бойца Айдара Светланы Логуш-Луцив. Рисунок выполнен на крышке ящика из под снарядов.











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