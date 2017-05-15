Официальный Баку сообщает об уничтожении ЗРК «ОСА» армянских вооруженных сил

15.05.2017 23:51 Азербайджанская сторона сообщает об уничтожении зенистно-раектного комплекса "ОСЧА" противовоздушных войск Армении на Физулинско-Ходжавендском направлении линии соприкосновения.



По данным официального Баку, ЗРК "ОСА" был выведен на новую позицию, где была совершена попытка взять под контроль воздушное пространство



«С целью предотвращения угрозы летательным аппаратам Азербайджана и подавления активности противника зенитно-ракетный комплекс "ОСА" и транспортно-заряжающая машина были полностью выведены из строя огнем, личный состав был уничтожен», - говорится в сообщении.



Минобороны Армении подтвердило информацию об уничтожении военного объекта. По информации армянской стороны, азербайджанская армия нанесла удар управляемыми ракетами по военному объекту.



«В результате ракетного удара повреждена военная техника», - говорится в сообщении.



Согласно информации, зенитно-ракетный комплекс "ОСА", экипаж которого состоит из 5 военнослужащих, способен обнаруживать и отслеживать воздушную цель в радиусе 45 километров, а также уничтожать ее на расстоянии 9 километров.















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