В Тбилиси обсудили вопросы повышения эффективности женевского формата

16.05.2017 20:35 Министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе 16 мая провел в Тбилиси встречу с сопредседателями Женевских международных переговоров от Евросоюза, ООН и ОБСЕ. По информации МИД Грузии, главной темой переговоров были перспективы формата женевских переговоров и пути повышения его эффективности.



Михаил Джанелидзе заострил внимание на вопросах неприменения силы, создании механизмовмеждународной безопасности и необходимости достижения прогресса в вопросе возвращения беженцев и вынужденно перемещенных лиц. Министр подчеркнул ведущую роль сопредседателей Женевских консультаций в этом направлении.



Михаил Джанелидзе также отметил важность принципиальной позиции мирового сообщества по протекающим в «оккупированных регионах» Грузии незаконным процессам и необходимость выполнения Россией соглашения о прекращении огня.



Сопредседатели дали высокую оценку позиции правительства Грузии и его усилиям по мирному урегулированию конфликта.



Министр поблагодарил сопредседателей за поддержку Грузии на международных переговорах.















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