|
В Тбилиси обсудили вопросы повышения эффективности женевского формата
16.05.2017 20:35
Министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе 16 мая провел в Тбилиси встречу с сопредседателями Женевских международных переговоров от Евросоюза, ООН и ОБСЕ. По информации МИД Грузии, главной темой переговоров были перспективы формата женевских переговоров и пути повышения его эффективности.
Михаил Джанелидзе заострил внимание на вопросах неприменения силы, создании механизмовмеждународной безопасности и необходимости достижения прогресса в вопросе возвращения беженцев и вынужденно перемещенных лиц. Министр подчеркнул ведущую роль сопредседателей Женевских консультаций в этом направлении.
Михаил Джанелидзе также отметил важность принципиальной позиции мирового сообщества по протекающим в «оккупированных регионах» Грузии незаконным процессам и необходимость выполнения Россией соглашения о прекращении огня.
Сопредседатели дали высокую оценку позиции правительства Грузии и его усилиям по мирному урегулированию конфликта.
Министр поблагодарил сопредседателей за поддержку Грузии на международных переговорах.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна