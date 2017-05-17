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На авиабазе Баграм прошли плановые учения грузинских военных


17.05.2017   13:17
В Афганистане, на авиационной базе Баграм состоялись плановые учения роты "Альфа" и "Чарли" 23-го батальона II пехотной бригады, участвующих в миссии "Твердой поддержки". Они приняли участие в тренировках по квалификационной стрельбе на 25-метровой дистанции на стрельбище авиационной базы Баграм.

Наряду с огневой подготовкой на базе Баграм состоялись тактические учения, в которых личный состав 23-го батальона и взвод быстрого реагирования Национальной гвардии выполнили задачи по эвакуации пострадавших воздушным путем. Учения грузинских миротворцев проводились по поддержке американских морских пехотинцев.

23-й батальон II пехотной бригады вооруженных сил Грузии выполняет миротворческую миссию "Твердой поддержки" с апреля месяца. Задачей батальона является охрана безопасности внутреннего и внешнего периметра авиационной базы Баграм.







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