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На авиабазе Баграм прошли плановые учения грузинских военных
17.05.2017 13:17
В Афганистане, на авиационной базе Баграм состоялись плановые учения роты "Альфа" и "Чарли" 23-го батальона II пехотной бригады, участвующих в миссии "Твердой поддержки". Они приняли участие в тренировках по квалификационной стрельбе на 25-метровой дистанции на стрельбище авиационной базы Баграм.
Наряду с огневой подготовкой на базе Баграм состоялись тактические учения, в которых личный состав 23-го батальона и взвод быстрого реагирования Национальной гвардии выполнили задачи по эвакуации пострадавших воздушным путем. Учения грузинских миротворцев проводились по поддержке американских морских пехотинцев.
23-й батальон II пехотной бригады вооруженных сил Грузии выполняет миротворческую миссию "Твердой поддержки" с апреля месяца. Задачей батальона является охрана безопасности внутреннего и внешнего периметра авиационной базы Баграм.
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