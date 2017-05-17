Посла ЕС в Грузии вызвали в МИД из-за заявлений одного из сопредседателей Женевских дискуссий

17.05.2017 14:37 В Министерстве иностранных дел Грузии подошла к концу встреча заместителя министра Давида Дондуа и посла Евросоюза в Грузии Яноша Хермана. Внешнеполитическое ведомство пригласило Хермана в связи с поздравлением германским дипломатом Хербертом Зальбером с выбором на должность т.н. президента сепаратистского режима Анатолия Бибилова.



Напомним, что т.н. президент оккупированной т.н. Южной Осетии Анатолий Бибилов провел встречу в Цхинвали с сопредседателями женевских дискуссий. По информации местных СМИ, специальный представитель Евросоюза по вопросам кризисов Южного Кавказа и Грузии Герберт Зальбер поздравил Анатолия Бибилова с победой в т.н. президентских выборах.



После завершения встречи Янош Херман заявил, что он не имеет полномочия говорить вместо Зальбера. По его же словам, Евросоюз поддерживает территориальную целостность Грузии и не признает т.н. выборы, проведенные в оккупированном Цхинвали.



Касательно позиции Министерства иностранных дел Грузии, в ведомстве заявили, что для Грузии важно, что Евросоюз поддерживает территориальную целостность Грузии. В связи с заявлением германского дипломата, в МИД пояснили, что ведется изучение вопроса.

















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