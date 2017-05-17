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МИД Грузии возмущен заявлением спецпредставителя ЕС по Южному Кавказу


17.05.2017   14:51
В Грузии возмущены заявлением специального представителя ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Герберта Салбера, которое он озвучил на встрече с т.н. президентом самопровозглашенной т.н. Южной Осетии Анатолием Бибиловым.

То, что мы услышали от специального представителя ЕС и сопредседателя женевских дискуссий, мягко говоря, неприемлемо и малопонятно, заявил министр иностранных дел Давид Дондуа, комментируя заявление Салбера.

Как пояснил Давид Дондуа, Евросоюз неоднократно выражал поддержку территориальной целостности Грузии, а также выступал с осуждением провокационных действий, которые имеют место, на оккупированных территориях.

«Совсем недавно, в Цхинвальском регионе прошли т.н. выборы и референдум. Европейский Союз одним из первых, осудил эти провокационные действия со стороны Российской Федерации, на территории Грузии.

Таким образом, в этом отношении позиция Европейского союза не изменилась и, как я уже говорил, ЕС поддерживает территориальную целостность и разрешения конфликта с соблюдением принципов международного права.

То, что мы услышали, от специального представителя ЕС, и сопредседателя женевских дискуссий, мягко говоря, совершенно неприемлемо и малопонятно.

Это противоречит принципам международного права и не способствует усилиям по урегулированию конфликта мирным путем, прилагаемым как самой Грузией так со стороны международного сообщества.

Мы находимся в контакте с руководством ЕС, и мы надеемся, на соответствующую реакцию Брюсселя», — сказал Дондуа.

В связи с заявлением специального представителя ЕС Херберта Салбера, в МИД Грузии был вызван посол ЕС в Грузии Янош Херман.






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