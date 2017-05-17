Экс-глава МИД Грузии требует объявления Зальбера персоной нон-грата

17.05.2017 18:56 Член парламента Грузии Саломэ Зурабишвили отзывается на заявление специального представителя Евросоюза на Южном Кавказе, и сопредседателя женевских переговоров Герберта Зальбера.



"Заявление специального представителя Евросоюза на Южном Кавказе, и сопредседателя женевских переговоров Герберта Зальбера не только принципиально неприемлемое, но и явствует об его незнании вопроса.



В таком случае мы не должны покорно дожидаться реакции Брюсселя, или какого-либо извинения, а своевременно потребовать его отзыва назад. У дипломатии есть свои строгие правила, и в данном случае Герберт Зальбер нарушил принцип суверенности Грузии, и причинил вред интересам страны.



На это есть один ответ, объявление персоной нон-грата, это будет правильным решением, и предупреждением для всех"- заявила Саломэ Зурабишвили.



По сообщению цхинвальских СМИ, специальный представитель Евросоюза и сопредседатель женевских переговоров Герберт Зальбер поздравил с победой на выборах т.н. президента т.н. Южной Осетии Анатолия Бибилова.

















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