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Экс-глава МИД Грузии требует объявления Зальбера персоной нон-грата


17.05.2017   18:56
Член парламента Грузии Саломэ Зурабишвили отзывается на заявление специального представителя Евросоюза на Южном Кавказе, и сопредседателя женевских переговоров Герберта Зальбера.

"Заявление специального представителя Евросоюза на Южном Кавказе, и сопредседателя женевских переговоров Герберта Зальбера не только принципиально неприемлемое, но и явствует об его незнании вопроса.

В таком случае мы не должны покорно дожидаться реакции Брюсселя, или какого-либо извинения, а своевременно потребовать его отзыва назад. У дипломатии есть свои строгие правила, и в данном случае Герберт Зальбер нарушил принцип суверенности Грузии, и причинил вред интересам страны.

На это есть один ответ, объявление персоной нон-грата, это будет правильным решением, и предупреждением для всех"- заявила Саломэ Зурабишвили.

По сообщению цхинвальских СМИ, специальный представитель Евросоюза и сопредседатель женевских переговоров Герберт Зальбер поздравил с победой на выборах т.н. президента т.н. Южной Осетии Анатолия Бибилова.







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