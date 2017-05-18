МИД Грузии осуждает подписание т.н. соглашения между РФ и абхазским режимом

18.05.2017 20:33 МИД Грузии осуждает подписание между РФ и абхазским режимом т.н. соглашения о порядке формирования Совместного информационно-координационного центра органов внутренних дел.



Как говорится в заявлении ведомства, создание Россией в регионе Абхазия объединенной группировки ВС, а теперь слияние следственных и правоохранительных органов, что предполагалось т.н. договором об интеграции от 2014 года, является четким подтверждением процесса фактической аннексии оккупированного региона.



«Т.н. соглашение полностью совершенно игнорирует такие фундаментальные нормы и принципы международного права, как суверенитет государства, территориальная целостность и незыблемость международно признанных границ.



Это нацеленное действие РФ, чтобы помешать мирной политике властей Грузии, которая поддерживается международным содружеством. Подобные действия способствуют дестабилизации в регионе, а также наносят ущерб Женевским международным переговорам.

Процессы, проходящие в оккупированном регионе Грузии, еще раз указывают на необходимость твердых и консолидированных международных усилий. Обращаемся к международному содружеству, принять действенные меры с целью превенции аннексии и деоккупации оккупированных регионов», - говорится в заявлении грузинского МИДа.















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