Зальбер так и не объяснил, почему он поздравлял Бибилова с победой на «выборах»

19.05.2017 20:11 Герберт Зальбер – Евросоюз полностью поддерживает территориальную целостность Грузии и я, как представитель Евросоюза, поддерживаю этот принцип

18:21 19-05-2017







Евросоюз полностью поддерживает территориальную целостность Грузии. Это для нас очень ясный и очевидный принцип, и я, как представитель Евросоюза на Южном Кавказе, поддерживаю этот принцип, - об этом заявил журналистам спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу и кризисным вопросам Грузии, сопредседатель Женевских переговоров Герберт Зальбер.



В Министерстве иностранных дел Грузии Зальбер встретился с заместителем министра Давидом Дондуа.



«Благодарю за ваш интерес, за то, что вы пришли сюда. Хочу сказать, что в Министерстве иностранных дел с моими коллегами мы рассмотрели вопросы, которые вызвали ваше раздражение. В связи с этим хочу пояснить следующее: Евросоюз полностью поддерживает территориальную целостность Грузии. Это для нас очень ясный и очевидный принцип, и я, как представитель Евросоюза на Южном Кавказе, поддерживаю этот принцип. Я подчеркиваю это при каждой возможности. Что касается выборов в сепаратистском регионе Грузии, т.н. Южной Осетии, Евросоюз однозначно заявил, что не признает тот формат, в рамках которого прошли эти выборы. Я также поддерживаю эту позицию. В то же время, Евросоюз продолжает содействовать мирному решению конфликта. Именно по этой причине Евросоюз и лично я включены в Женевские дискуссии. Это основа моего мандата», - заявил Герберт Зальбер.



Как известно, в течение последних двух дней Зальбер находился в Сухуми, а до того провел встречи в Цхинвали. Как известно, спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу и кризисным вопросам Грузии Герберт Зальбер встретился с т.н. президентом «т.н. Южной Осетии» Анатолием Бибиловым и поздравил его с избранием на этот «пост». В связи с этим несколько дней назад в МИД Грузии был вызван посол Евросоюза Янош Херман.















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