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МИД Грузии выразил «обеспокоенность» Зальберу в связи с его заявлениями
19.05.2017 20:16
На встрече со спецпредставителем ЕС по Южному Кавказу и кризисным вопросам Грузии, сопредседателем Женевских переговоров Гербертом Зальбером мы выразили свою позицию и обеспокоенность, - об этом сообщил журналистам заместитель главы МИД Грузии Давид Дондуа.
В МИДе прошла встреча Давида Дондуа с Гербертом Зальбером.
«Мы выразили нашу позицию, нашу обеспокоенность и детально объяснили позицию Грузии в связи с этим», - заявил Дондуа.
По его словам, Зальбер вместе с другими сопредседателями сегодня возвратился из Цхинвали и Сухуми, где побывал перед следующим раундом Женевских переговоров.
«На встрече мы говорили о том, что он видел в этих регионах, а также развитии событий, последовавшем за его встречами в Цхинвали», - сообщил Давид Дондуа.
Как известно, в течение последних двух дней Зальбер находился в Сухуми, а до того провел встречи в Цхинвали. Как известно, спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу и кризисным вопросам Грузии Герберт Зальбер встретился с т.н. президентом «т.н. Южной Осетии» Анатолием Бибиловым и поздравил его с избранием на этот «пост». В связи с этим несколько дней назад в МИД Грузии был вызван посол Евросоюза Янош Херман.
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