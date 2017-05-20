|
ихелашвили: Наши усилия не ослабнут, пока не будет наказан надлежащим образом убийца Гиги Отхозория
20.05.2017 18:45
Наши усилия не ослабнут, пока не будет наказан надлежащим образом убийца Гиги Отхозория , - об этом заявила госминистр Грузии по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеван Цихелашвили.
«Прошел один год с убийства Гиги Отхозория. Это огромнейшая трагедия для семьи, это ужасное преступление потрясло все общество. Хочу еще раз выразить сочувствие семье Гоги. Трудно чем-то утешить членов его семьи, но наши усилия не ослабнут, пока убийца Гиги Отхозория не будет наказан надлежащим образом. Это один из наших главных вопросов во всех форматах переговоров», - заявила Кетеван Цихелашвили.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна