ихелашвили: Наши усилия не ослабнут, пока не будет наказан надлежащим образом убийца Гиги Отхозория

20.05.2017 18:45 Наши усилия не ослабнут, пока не будет наказан надлежащим образом убийца Гиги Отхозория , - об этом заявила госминистр Грузии по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеван Цихелашвили.



«Прошел один год с убийства Гиги Отхозория. Это огромнейшая трагедия для семьи, это ужасное преступление потрясло все общество. Хочу еще раз выразить сочувствие семье Гоги. Трудно чем-то утешить членов его семьи, но наши усилия не ослабнут, пока убийца Гиги Отхозория не будет наказан надлежащим образом. Это один из наших главных вопросов во всех форматах переговоров», - заявила Кетеван Цихелашвили.















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