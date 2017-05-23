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Путин назначил Кулахметова «послом» в оккупированный Цхинвали
23.05.2017 22:36
Очередной плевок в лицо грузин - президент России Владимир Путин назначил «послом» в оккупированный Цхинвальский регион Грузии Марата Кулахметова, освободив от этой «должности» Эльбруса Каргиева.
Соответствующие указы подписаны 23 мая и опубликованы на официальном портале правовой информации, передает ТАСС.
"Назначить Кулахметова Марата Минюровича чрезвычайным и полномочным послом РФ в республике т.н. Южная Осетия", - говорится в тексте указа.
Ранее, согласно данным на сайте МИД РФ, Кулахметов был советником министра иностранных дел РФ. Имел ранг чрезвычайного и полномочного посланника второго класса.
Напомним, что Марат Кулахметов возглавлял российские миротворческие силы, дислоцированные в Цхинвальском регионе Грузии, во время российского военного вторжения в Грузию в августе 2008 года. Тогда российские миротворцы под командованием Кулахметова с первых же минут военных действий заняли просепаратистскую позицию, отказавшись выполнять свои миротворческие обязательства.
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