Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Грузинские миротворцы передали подарки афганским школьникам


25.05.2017   19:57
Грузинские военнослужащие в Афганистане передали школьные принадлежности детям села Баги-Алам на востоке страны, говорится в сообщении на сайте пресс-службы Минобороны Грузии.

В гуманитарной акции участвовали военные 23-его батальона второй пехотной бригады, которые несут службу в Афганистане в рамках миротворческой миссии «Решительная поддержка» (Resolute Support). Для них это первая подобная операция после ротации.

Миротворцы передали ученицам женской школы села Баги-Алам тетради, ручки, цветные карандаши и другие школьные принадлежности, которые были присланы из Грузии.

Вместе с грузинскими военными в гуманитарной операции принимали участие военнослужащие США, а также представители армии Афганистана.

Военнослужащие из Грузии перманентно осуществляют гуманитарные акции в Афганистане. Целью этих операций является оказание помощи местному населению.

С 1 января 2015 года в Афганистане находится новая миссия НАТО «Решительная поддержка» (Resolute Support). По двустороннему соглашению между НАТО и Афганистаном, в стране присутствуют около 13,5 тысяч военнослужащих, в функции которых входит обучение и консультирование афганских силовых структур. Миссия объявлена небоевой. С грузинской стороны в миссии участвуют 870 грузинских военных.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
WinExpo 2017 в десятый раз пройдет в Тбилиси
Грузинская букмекерская компания Adjarabet выходит на армянский рынок
МВФ о фискальных рисках в Грузии
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Жители оккупированных территорий смогут принять участие в программе лечения гепатита С
Взрыв прогремел в доме, где проживал глава администрации села Вторая Отобая
Хаджимба призвал русские общины Абхазии объединиться
23 мая в Грузии будет отмечаться День Абхазии
СГБ использует все ресурсы для освобождения гражданина Германии, задержанного в Абхазии
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
«Fitch» понизил рейтинг Межбанка Азербайджана до уровня ограниченного дефолта
В Армении предотвратили убийство
Moody's: Азербайджану потребуется потратить золотовалютные резервы на спасение МБА
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна