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Грузинские миротворцы передали подарки афганским школьникам
25.05.2017 19:57
Грузинские военнослужащие в Афганистане передали школьные принадлежности детям села Баги-Алам на востоке страны, говорится в сообщении на сайте пресс-службы Минобороны Грузии.
В гуманитарной акции участвовали военные 23-его батальона второй пехотной бригады, которые несут службу в Афганистане в рамках миротворческой миссии «Решительная поддержка» (Resolute Support). Для них это первая подобная операция после ротации.
Миротворцы передали ученицам женской школы села Баги-Алам тетради, ручки, цветные карандаши и другие школьные принадлежности, которые были присланы из Грузии.
Вместе с грузинскими военными в гуманитарной операции принимали участие военнослужащие США, а также представители армии Афганистана.
Военнослужащие из Грузии перманентно осуществляют гуманитарные акции в Афганистане. Целью этих операций является оказание помощи местному населению.
С 1 января 2015 года в Афганистане находится новая миссия НАТО «Решительная поддержка» (Resolute Support). По двустороннему соглашению между НАТО и Афганистаном, в стране присутствуют около 13,5 тысяч военнослужащих, в функции которых входит обучение и консультирование афганских силовых структур. Миссия объявлена небоевой. С грузинской стороны в миссии участвуют 870 грузинских военных.
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