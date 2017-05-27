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Жители оккупированных территорий смогут лечиться от гепатита С по нейтральным паспортам


27.05.2017   15:58
По решению правительства Грузии, гражданам, проживающим на оккупированных территориях и желающим включиться в программу элиминации гепатита С, доступ к сервису упрощается и с теперь они смогут пользоваться этой программой по нейтральным паспортам или нейтральным проездным документам, - об этом министр труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии Давид Сергеенко заявил в ходе вчерашнего визита в Зугдиди.

По его словам, заинтересованные лица могут получить информацию как в Агентстве социального обслуживания, так и офисах всеобщего здравоохранения и местных муниципалитетах.

«На заседании правительства мы приняли это решение и во многом символично, что можем сообщить об этом впервые здесь, в Зугдиди, и то, что объявляем это в День независимости Грузии. Привилегия включиться в программу была только у граждан Грузии, с сегодняшнего дня эта привилегия будет у наших сестер и братьев, проживающих в Абхазии. Это повысит для них доступность к сохраняющему жизнь лечению, и я рад, что сегодня заявил об этом здесь», - отметил Сергеенко.






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