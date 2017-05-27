Лидеры G7 подчеркнули ответственность России за конфликт в Донбассе

27.05.2017 19:34 Лидеры стран «большой семерки» в совместном коммюнике по итогам саммита на Сицилии заявили, что Россия несет ответственность за военный конфликт на востоке Украины.



«Мы подчеркиваем ответственность России за конфликт [в Донбассе] и роль, которую она должна сыграть для восстановления мира и стабильности», — говорится в тексте документа.



При этом лидеры G7 снова выразили осуждение «незаконного» присоединения Крыма, поддержали продолжение политики непризнания полуострова частью России.



В коммюнике указано, что они также выступили за дальнейшую поддержку независимости Украины и ее территориальной целостности.



В этом же документе говорится, что лидеры стран G7 готовы усилить санкции против России при невыполнении минских соглашений.















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