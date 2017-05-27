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Лидеры G7 подчеркнули ответственность России за конфликт в Донбассе


27.05.2017   19:34
Лидеры стран «большой семерки» в совместном коммюнике по итогам саммита на Сицилии заявили, что Россия несет ответственность за военный конфликт на востоке Украины.

«Мы подчеркиваем ответственность России за конфликт [в Донбассе] и роль, которую она должна сыграть для восстановления мира и стабильности», — говорится в тексте документа.

При этом лидеры G7 снова выразили осуждение «незаконного» присоединения Крыма, поддержали продолжение политики непризнания полуострова частью России.

В коммюнике указано, что они также выступили за дальнейшую поддержку независимости Украины и ее территориальной целостности.

В этом же документе говорится, что лидеры стран G7 готовы усилить санкции против России при невыполнении минских соглашений.






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