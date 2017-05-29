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Цихелашвили рассказала ПА НАТО об оккупированных Россией территориях Грузии
29.05.2017 12:11
«После Крыма резко возросло число посланий и об аннексии т.н. Южной Осетии, о чем свидетельствует проведенный референдум о переименовании региона», — заявила госминистр Грузии по вопросам примирения и гражданского равноправия Кетеван Цихелашвили, выступая на заседании комитета гражданского измерения безопасности ПА НАТО. По информации пресс-службы парламента Грузии, заседание комитета прошло 28 мая в Тбилиси.
Кетеван Цихелашвили ознакомила членов комитета с основными направлениями государственной стратегии Грузии в отношении оккупированных регионов и подчеркнула важность мирной политики с целью урегулирования конфликтов. Она напомнила, что 20% территорий Грузии сегодня оккупированы Россией, и эти 20% приходятся именно на Абхазию и Цхинвальский регион.
По информации госминистра, после войны 2008 года роль России на оккупированных территориях стала доминирующей, она оформила с Абхазией и Цхинвальским режимом целый ряд договоров, которые, по оценке правительства Грузии, полностью игнорируют все нормы международного права.
«т.н. Южная Осетия — это огороженная колючей проволокой и оторванная от внешнего мира искусственными стенами территория, которая никакой перспективы не имеет», — подчеркнула Цихелашвили.
Она отметила важность мирных переговоров с участием мирового сообщества и международной помощи миротворческому процессу, без которой Грузия, по заявлению госминистра, никаких успехов бы не достигла.
Весенняя сессия Парламентской ассамблеи НАТО начала работу в Тбилиси 26 мая и закончит ее 29 мая принятием декларации в поддержку евроатлантической интеграции Грузии.
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