Спикер Верховной Рады Украины встретился с жителями оккупированной территории Грузии

30.05.2017 16:25 Спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий посетил село в зоне разграничения с оккупированной территорией Грузии.



"Посетили село Хурвалетти в 80 километрах от Тбилиси. Однажды осенью 2011 года местные жители проснулись уже на оккупированной русскими империалистами территории. Это село было разделено колючей проволокой на две части. Эта колючая проволока разделила семьи, судьбы людей, это колючая проволока перерезала дорогу из села а кладбище. Эта колючая проволока - символ современной путинской России", - написал Парубий в Facebook.



По его словам, в селе удалось пообщаться с местными жителями оккупированной РФ территории Грузии.



"В зоне разграничения я пообщался с местным грузином, Давидом Ванишвили, которого российские империалисты фактически взяли в плен. Он не может уехать из оккупированной территории, ведь говорит, что он здесь прожил всю жизнь, здесь у него дом и маленькое хозяйство. Ежемесячно он перелезает через колючую проволоку на свободную территорию Грузии, чтобы получить пенсию, а когда возвращается его задержат российские оккупационные силы и забирают его пенсию в виде так называемых - "штрафов"", - добавил спикер ВР.



Он отметил, что такой сценарий оккупант готовит и Украине.



"Они не придумывают ничего нового. Они ждут подходящего момента, чтобы разделить нашу страну такой же колючей проволокой. Но Украина борется! Верю, что мы и наш братский грузинский народ победит агрессора, потому что на нашей стороне правда. мы освободим оккупированные земли ", - отметил Парубий.

















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