Семья задержанных Рогава недовольна пояснением представителя СГБ

01.06.2017 19:51 После завершения встречи превенции инцидентов и механизма реагирования на них в Гали, члены семьи Арчико и Пааты Рогава, задержанных у линии оккупации в апреле, говорили на Ингурском мосту с заместителем начальника департамента аналитики СГБ. Кахабер Кемоклидзе сообщил им, что сегодня состоялся разговор на эту тему с представителями де-факто власти, которые вновь подтвердили, что эти люди находятся в изоляторе предварительного заключения.



"Они заявили, что состояние здоровья задержанных нормальное. Центральная власть сделает все для их освобождения"- отметил Кахабер Кемоклидзе.



Несмотря на это, семья осталась недовольна. По их словам, эти слова ничем не подтверждены, поэтому делегация Тбилиси должна была потребовать от представителей де-факто власти дать возможность семье поговорить с задержанными.



По словам членов семьи, они подождут истечения срока предварительного заключения, 5 июня, и потом решат, как действовать в последующем.



Паата и Арчико Рогава уроженцы села Рике Зугдидского муниципалитета. По словам членов их семьи, отца и сына пограничники де-факто республики задержали на берегу реки Ингури, когда они искали коня. Семья утверждает, что задержанные не пересекали условную границу. Отличающуюся информацию распространяет Служба безопасности де-факто республики. В заявлении, опубликованной 24 апреля сказано, что отец и сын обвиняются в незаконном пересечении т.н. границы, вдобавок Паате Рогава вменяется нанесение физического оскорбления пограничнику де-факто республики во время задержания.



Задержание жителей Рике стало главной темой обсуждения на смешанной встрече Гали 25 апреля. После ее завершения заместитель начальника аналитического департамента Службы государственной безопасности Кахабер Кемоклидзе заявил родственникам задержанных, что центральная власть делает все, чтобы освободить лиц, находящихся в незаконном заключении.



Семья Рогава не раз проводила протестные акции на Ингурском мосту.















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