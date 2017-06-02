Стрелок, покушавшийся на Осмаева, оказался личным киллером Кадырова

02.06.2017 16:50 Нападающим на добровольцев АТО Адама Осмаева и его жену Амина Окуеву оказался бандит из Санкт-Петербурга Артур Денисултанов-Курмакаев по прозвищу «Динго», убивший экс-охранника главы Чечни Рамзана Кадырова. Об этом сообщает Эспрессо ТВ.



Как пишет российское издание «Руспрес», охранник Умар Исраилов был убит из-за того, что обвинял Кадырова в пытках.



Исраилов был убит в 2009 году в Вене, где он просил политическое убежище.



В конце 2006 года Исраилов подал в Европейский суд по правам человека иск против России, в котором обвинял Кадырова в пытках и похищении людей. Адвокат Исраилова Надя Лоренц в заявлении в полицию утверждала, что убийца Денисултанов-Курмакаев настаивал, чтобы ее подзащитный отозвал свой иск.



На допросе после убийства Курмакаев рассказывал о списке врагов Кадырова, где есть 300 кандидатов на отстрел.



New York Times, которая проводила собственное расследование смерти Исраилова, со ссылкой на официальные показания Курмакаев писала, что летом 2008 года он незаконно проник в Европу по заданию высокопоставленного чиновника из окружения Кадырова для того, чтобы заставить Умара Исраилова отозвать свою жалобу из Страсбурга.



Сообщается, что уроженец чеченского Гудермеса Артур Денисултанов впервые был осужден в 1990 году еще в Чечено-Ингушской АССР.



Тогда он получил два года за вымогательство, но в феврале 1991-го вышел по амнистии, объявленной Джохаром Дудаевым.



Вскоре он перебрался в Петербург, где занялся киосковым бизнесом, установив первые точки на Московском вокзале.



По словам самого Артура, в 1995 году он чудом выжил после покушения в Москве, где его расстреляли партнеры по бизнесу.



Сообщается, что Денисултанов «прославился» благодаря громкой истории со своим обменом в 1998 году на российского солдата, который находился в чеченском плену.



Денисултанов взял фамилию Курмакаев летом 2001 года, когда женился на сестре известного гатчинского бизнесмена киям Курмакаев. Впоследствии он неоднократно менял паспорта и фамилии.



Как сообщалось, 1 июня в Киеве произошло покушение на участников АТО, служивших в рядах батальона полиции «Киев-2», Адама Осмаева и Амину Окуеву.



По предварительным данным полиции, нападавший мужчина, представившийся иностранным журналистом, загодя договорился с супругами о встрече. «Когда они сели в автомобиль, неизвестный достал из коробки пистолет Глок и выстрелил в грудь Осмаеву. В ответ Амина из своего пистолета Макарова сделала несколько выстрелов в стрелка», — подчеркивается в сообщении полиции.



У нападавшего обнаружен заграничный паспорт гражданина Украины на имя Александр Дакар.



По состоянию на утро 2 июня состояние здоровья Осмаева и совершившего на него покушение стабильное с некоторой позитивной динамикой, сообщил врач Киевской городской клинической больницы №17 Владимир Галик. Пострадавшие в реанимационном отделении, на искусственной вентиляции легких.



InfoResist











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