Беженцам важно знать, что их проблема ежегодно озвучивается с трибуны ГА ООН - замглавы МИД

02.06.2017 19:48 По заявлению первого заместителя министра иностранных дел Грузии, Давида Залкалиани, принятием еще раз Генеральной Ассамблеей ООН резолюции, инициированной Грузией о беженцах, вопрос Грузии по-прежнему остается в повестке дня международного содружества.



Давид Залкалиани поблагодарил все государства, которые поддержали резолюцию, а также посольства Грузии при ООН и заграницей.



"Для беженцев чрезвычайно важно знать, что их права и их проблемы каждый год озвучивается с такой высокой трибуны, как Генеральная ассамблея ООН. С 2008 года у нас растущая динамика. Если в 2008 году эту резолюцию поддерживали только 14 стран, в текущем году ее поддержали 80 стран. Это еще одно доказательство, что у Грузии есть международная поддержка"- отметил Залкалиани.



По его же информации, по сравнению с минувшим годом число поддержавших резолюцию возросло от 76 до 80, а также число противников уменьшилось от 15 до 14 стран.



71-я сессия Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке еще раз приняла инициированную Грузией резолюцию "О статусе вынужденно перемещенных лиц и беженцев из Абхазии/Грузия, и Цхинвальского региона/т.н. Южной Осетии/Грузия".



Резолюцию поддержали 80 стран, против проголосовали 14, воздержались 61. Примечательно, что по сравнению с прошлым годом число сторонников резолюции возросло. В минувшем году резолюцию поддержали 76 стран, 15 были против, а 64 государства воздержались.



К информации, Генеральная Ассамблея принимает данную резолюцию с 2008 года, чем укрепляет фундаментальные права беженцев, прежде всего, право на добровольное, безопасное и достойное возвращение в места своего проживания.

















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