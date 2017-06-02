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Беженцам важно знать, что их проблема ежегодно озвучивается с трибуны ГА ООН - замглавы МИД


02.06.2017   19:48
По заявлению первого заместителя министра иностранных дел Грузии, Давида Залкалиани, принятием еще раз Генеральной Ассамблеей ООН резолюции, инициированной Грузией о беженцах, вопрос Грузии по-прежнему остается в повестке дня международного содружества.

Давид Залкалиани поблагодарил все государства, которые поддержали резолюцию, а также посольства Грузии при ООН и заграницей.

"Для беженцев чрезвычайно важно знать, что их права и их проблемы каждый год озвучивается с такой высокой трибуны, как Генеральная ассамблея ООН. С 2008 года у нас растущая динамика. Если в 2008 году эту резолюцию поддерживали только 14 стран, в текущем году ее поддержали 80 стран. Это еще одно доказательство, что у Грузии есть международная поддержка"- отметил Залкалиани.

По его же информации, по сравнению с минувшим годом число поддержавших резолюцию возросло от 76 до 80, а также число противников уменьшилось от 15 до 14 стран.

71-я сессия Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке еще раз приняла инициированную Грузией резолюцию "О статусе вынужденно перемещенных лиц и беженцев из Абхазии/Грузия, и Цхинвальского региона/т.н. Южной Осетии/Грузия".

Резолюцию поддержали 80 стран, против проголосовали 14, воздержались 61. Примечательно, что по сравнению с прошлым годом число сторонников резолюции возросло. В минувшем году резолюцию поддержали 76 стран, 15 были против, а 64 государства воздержались.

К информации, Генеральная Ассамблея принимает данную резолюцию с 2008 года, чем укрепляет фундаментальные права беженцев, прежде всего, право на добровольное, безопасное и достойное возвращение в места своего проживания.







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