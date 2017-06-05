Оккупанты похитили гражданина Грузии с территории села Бершуети

05.06.2017 16:53 На территории Горийского муниципалитета, на окраине села Бершуети вооруженными оккупантами в военной форме задержан 35-летний местный житель Михаил Гигинашвили.



Гигинашвили пас сельский скот, когда с территории, контролируемой осетинской стороной, появились вооруженные лица.



Жители села заявляют, что местное население постоянно передвигается по данной территории, это сельское пастбище и, соответственно, Гигинашвили т.н. границу не пересекал.



Вооруженные люди в формах увели задержанного в направлении Цхинвали.















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