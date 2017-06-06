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В Сирии погиб еще один гражданин Грузии - СМИ
06.06.2017 11:23
В Сирии погиб еще один грузинский гражданин. По информации журналиста газеты «Квирис палитра» («Палитра недели»), погиб житель села Корети Панкисского ущелья, 25-летний Мухмад Багакашвили.
По ее данным, Багакашвили, предположительно, погиб две недели назад, однако об этом стало известно сегодня. По имеющейся информации, Мухмад Багакашвили был убит во время авиа-атаки.
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