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Оккупанты похитили еще четверых граждан Грузии
07.06.2017 13:10
В селе Гремисхеви Душетского района похищены 4 гражданина Грузии. Нукри Тваури, Акакий Папукашвили, Заур Гигаури и Зураб Гедеванишвили. Они перевезены в изолятор цхинвальской милиции.
Задержание четверых граждан Грузии подтверждают в Службе государственной безопасности. Представитель ведомства Каха Кемоклидзе в беседе с «IPN» заявил, что вопрос незаконного задержания граждан Грузии грузинская сторона намерена поднять на сегодняшних переговорах в Эргнети.
В течение последнего 1 месяца т.н. пограничники вблизи от линии оккупации задержали 17 граждан.
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