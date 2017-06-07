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Оккупанты похитили еще четверых граждан Грузии


07.06.2017   13:10
В селе Гремисхеви Душетского района похищены 4 гражданина Грузии. Нукри Тваури, Акакий Папукашвили, Заур Гигаури и Зураб Гедеванишвили. Они перевезены в изолятор цхинвальской милиции.

Задержание четверых граждан Грузии подтверждают в Службе государственной безопасности. Представитель ведомства Каха Кемоклидзе в беседе с «IPN» заявил, что вопрос незаконного задержания граждан Грузии грузинская сторона намерена поднять на сегодняшних переговорах в Эргнети.

В течение последнего 1 месяца т.н. пограничники вблизи от линии оккупации задержали 17 граждан.






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