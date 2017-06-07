Цхинвальский режим освободил четырех похищенных граждан Грузии

07.06.2017 18:19 Цхинвальский марионеточный режим освободил четырех граждан Грузии, ранее похищенных российскими оккупантами. Об этом сообщают в Службе государственной безопасности.



В селе Гремисхеви Душетского района были похищены 4 гражданина Грузии. Нукри Тваури, Акакий Папукашвили, Заур Гигаури и Зураб Гедеванишвили обвинялись «в нарушении границы».



В течение последнего месяца оккупанты похитили с прилегающей к линии оккупации территории 17 граждан.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

