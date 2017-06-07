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Цхинвальский режим освободил четырех похищенных граждан Грузии
07.06.2017 18:19
Цхинвальский марионеточный режим освободил четырех граждан Грузии, ранее похищенных российскими оккупантами. Об этом сообщают в Службе государственной безопасности.
В селе Гремисхеви Душетского района были похищены 4 гражданина Грузии. Нукри Тваури, Акакий Папукашвили, Заур Гигаури и Зураб Гедеванишвили обвинялись «в нарушении границы».
В течение последнего месяца оккупанты похитили с прилегающей к линии оккупации территории 17 граждан.
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