Российские оккупанты похитили двух граждан Грузии

09.06.2017 13:35 Российские оккупанты похитили двух граждан Грузии из села Кере муниципалитета Гори по обвинению в незаконном пересечении т.н. границы. Информацию подтвердили в СГБ.



По сообщению ведомства, наблюдательская миссия Евросоюза уже проинформирована о факте задержания грузин, заработала горячая линия, и власть работает для их освобождения.



На территориях Грузии, прилегающих к линии оккупации, российские оккупанты ежегодно задерживают десятки грузин по обвинению в незаконном пересечении т.н. границы.



После российско-грузинской войны 2008 года Россия осуществила оккупацию Абхазии и Цхинвальского региона, и по сегодняшний день контролирует эти территории.















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