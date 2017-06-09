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Российские оккупанты похитили двух граждан Грузии
09.06.2017 13:35
Российские оккупанты похитили двух граждан Грузии из села Кере муниципалитета Гори по обвинению в незаконном пересечении т.н. границы. Информацию подтвердили в СГБ.
По сообщению ведомства, наблюдательская миссия Евросоюза уже проинформирована о факте задержания грузин, заработала горячая линия, и власть работает для их освобождения.
На территориях Грузии, прилегающих к линии оккупации, российские оккупанты ежегодно задерживают десятки грузин по обвинению в незаконном пересечении т.н. границы.
После российско-грузинской войны 2008 года Россия осуществила оккупацию Абхазии и Цхинвальского региона, и по сегодняшний день контролирует эти территории.
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