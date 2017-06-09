Омбудсмен обеспокоен задержанием женщин и детей на оккупированных территориях

09.06.2017 16:18 Сегодня в Тбилиси состоялась открытая презентация доклада Народного защитника Грузии Учи Нануашвили о положении населения оккупированных регионов Грузии и правовом статусе населения пострадавшего во время конфликта.



В нем также рассмотрены вопросы безопасности и высказаны рекомендации по улучшению положения в сфере обеспечения выполнения прав человека на оккупированных территориях и районах, через которые проходит т.н. разделительная линия.



Как указано в докладе, в 2016 году на оккупированных территориях, а также территориях находящихся под контролем Грузии были зафиксированы факты убийства, задержания и исчезновения людей. На пропускном пункте Хурча-Набакеви, т.н. абхазский пограничник Рашида Канджи-оглы, убил гражданина Грузии Гиги Отхозория.



«До сегодняшнего дня считается пропавшим без вести гражданин Н.С., пропавший у линии оккупации проходящей около на территории горийского муниципалитета«.



Омбудсмен, подчеркивает, что попытки переговоров по этим инцидентам, продемонстрировали отсутствие у югоосетинской стороны, стремления к реальному сотрудничеству, что усложняет проведение расследования и препятствует установлению истины.



Незаконные аресты



В документе отмечается, что регулярные аресты населения, по прежнему вызывают серьезное беспокойство.



Так, в 2016 году на разделительной линии в Шида Картли было задержано 134 человека. Среди них 14 женщин и 8 несовершеннолетних детей. За 2011-2016 годы общее количество задержанных на разделительной линии в Шида Картли составило 826 человек.



При этом отмечается, что количество задержанных на разделительной линии с самопровозглашенной Абхазией, не известно.



По данным Государственной службы безопасности Грузии зафиксировано 193 случая задержания. Среди них, 18 женщин и 13 несовершеннолетних. Однако, эти цифры составляют только 5%-10% от реального числа задержанных.



По данным российских пограничников в 2009-2016 годах на разделительной линии ими было задержано 14 000 человек.



Омбудсмен, подчеркивает, что несмотря на проведение важных важных социальных и инфраструктурных проектов, проводимых правительством Грузии, население проживающее на разделительной полосе в Самегрело и Шида Картли по-прежнему страдает от ущерба вызванного войной. Основной проблемой остается поиск источника дохода.



«Нерешенные конфликты и политизация гуманитарных вопросов, особенно тяжело отражается на несовершеннолетних. Особое беспокойство вызывают факты задержания детей, в том числе младенцев и их родителей на разделительной полосе Абхазии», — указано в докладе.



Нарушение прав задержанных



В 2016 году Народному защитнику стало известно, о случаях, когда на российских военных базах имело место ненадлежащее и унижающее человеческое достоинство обращение в отношении задержанных, в том числе, речь идет о словесных оскорблениях и ограничениях в еде и питьевой воде.



При этом омбудсмен приветствует, договоренность об освобождении 18 заключенных в 2016 году. Он напоминает, что грузинская сторона освободила 4 человек, де-факто власти Абхазии — 10 человек, де-факто власти т.н. Южной Осетии — 4 человека. Этот вопрос народным защитником ставился с 2014 года. И начало этого диалога, между грузинской стороной и де-факто властями получило положительную оценку в докладе.



Народный защитник, называет положительным моментом и то, что после четырехлетней паузы было восстановлено, проведение встреч в рамках Механизм по превенции инцидентов и реагированию на них (МПРИ).



При этом он отмечает, что неразрешимой проблемой остается препятствие в допуске на эти территории представителей международных правозащитных организаций.



Кроме того, представлено очень малое число международных донорских организаций и неправительственных организаций, которые могли бы способствовать усилению гражданского общества на оккупированных территориях.



«Все это имеет негативное воздействие на возможность соблюдения прав человека, проживающего там населения», — указано в докладе.





"СОВА"











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