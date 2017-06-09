ЕНД призывает власть, не присваивать транзитный статус оккупированным регионам

09.06.2017 18:01 "Единое национальное движение" призывает власть, не вносить изменения в договор, оформленный в рамках Всемирной торговой организации, и не придавать оккупированным регионам транзитный статус, поскольку это будет действием против восстановления территориальной целостности Грузии.



Об этом заявил на сегодняшнем брифинге Котэ Иоселиани.



"Оформление соглашения между Россией и Грузией в рамках Всемирной торговой организации преследовало целью снятие препятствия для России для вступления в эту организацию. За это мы могли бы контролировать торговые отношения между оккупированными территориями и Россией. В результате эффективных дипломатических усилий наше требование было удовлетворено, и принцип торгового коридора был вложен в договор полностью с учетом интересов Грузии.



Поскольку Россия уже является членом ВТО, внесение каких-либо изменений в договор значительно навредит интересам нашей страны. Последнее заявление Министерства иностранных дел Российской Федерации по данному вопросу является однозначно провокационным. Представители "Грузинской мечты" должны понимать, что подобными шагами Россия старается придать экономическую функцию оккупационным режимам, и своим военным базам. Исходя из этого, любой компромисс с нашей стороны будет содействием реализации интересов России, и наступлением непоправимых результатов для нашей страны. Еще раз повторяю, присвоение транзитного статуса оккупированным регионам является шагом против восстановления территориальной целостности Грузии.



Призываем власть, посредством документа юридической силы ограничить Зурабу Абашидзе право рассматривать в формате Абашидзе-Карасин как вопрос железнодорожного участка Абхазии, так и статуса торговых коридоров, предусмотренного договором, оформленным в рамках Всемирной торговой организации.



А также призываем власть "Грузинской мечты", рассматривать любой спорный вопрос исключительно с использованием механизма урегулирования споров, предусмотренного договором Всемирной торговой организации. Это система арбитражного трибунала, являющийся окончательным, и обязательным для исполнения"- заявил Котэ Иоселиани.















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