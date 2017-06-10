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Навальный «вдруг обнаружил» российские войска на Донбассе


10.06.2017   12:13
Российский оппозиционный политик Алексей Навальный заявил, что на востоке Украины присутствуют российские войска и вооруженные группы, которые контролируются напрямую из России.

"Безусловно, там есть наши войска, безусловно, там есть вооруженные группы, которые поддерживаются из России напрямую", - сказал Навальный.

В интервью российскому телеканалу «Дождь» он также заявил, что в случае своей победы на президентских выборах, выполнит Минские соглашения и передаст контроль над границей на Донбассе под украинский контроль.

"Если я стану президентом, я выполню Минские соглашения. Их требует выполнить от нас мир, требует выполнить Украина... Я выполню российскую часть Минских соглашений и передам контроль над границей. Есть Минские соглашения, они подписаны - первое и второе. Вот их нужно выполнить - и с этого начать. И с этого начнется, я надеюсь, начнется нормализация отношений с Украиной", - отметил Навальный.

Он согласен с тем, что без российской поддержки, без российских войск местные боевики воевать не смогут.






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