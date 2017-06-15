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Делегация Сената Чехии ознакомилась с положением на абхазской линии российской оккупации


15.06.2017   11:43
Делегация Сената Чешской Республики побывала в селе Хурча Зугдидского района. Они получили детальную информацию о положении в оккупированной Абхазии.

Представитель аналитического департамента Службы государственной безопасности ознакомил делегацию с положением этнических грузин, и проинформировал об оккупационных войсках России.

Со своей стороны представитель Сената Республики Чехия Петер Колиба заявил, что они приехали, чтобы на месте ознакомиться с ситуацией.

"Для нас невообразимо существование таких границ в XXI веке. Чехия всегда, и однозначно поддерживает территориальную целостность Грузии"- заявил журналистам Петер Колиба.

Он заострил внимание на включенность представителей республики Чехия в рамках наблюдательской миссии Евросоюза, и выразил сожаление, что миссия Евросоюза не может функционировать на оккупированных территориях Грузии.

Вместе с делегацией в Хурче находился посол Чехии в Грузии Томаш Перницк.








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