Делегация Сената Чехии ознакомилась с положением на абхазской линии российской оккупации

15.06.2017 11:43 Делегация Сената Чешской Республики побывала в селе Хурча Зугдидского района. Они получили детальную информацию о положении в оккупированной Абхазии.



Представитель аналитического департамента Службы государственной безопасности ознакомил делегацию с положением этнических грузин, и проинформировал об оккупационных войсках России.



Со своей стороны представитель Сената Республики Чехия Петер Колиба заявил, что они приехали, чтобы на месте ознакомиться с ситуацией.



"Для нас невообразимо существование таких границ в XXI веке. Чехия всегда, и однозначно поддерживает территориальную целостность Грузии"- заявил журналистам Петер Колиба.



Он заострил внимание на включенность представителей республики Чехия в рамках наблюдательской миссии Евросоюза, и выразил сожаление, что миссия Евросоюза не может функционировать на оккупированных территориях Грузии.



Вместе с делегацией в Хурче находился посол Чехии в Грузии Томаш Перницк.



















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