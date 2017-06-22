Сообщение МИД Грузии об очередном раунде Женевских международных переговоров

22.06.2017 16:57 Министерство иностранных дел Грузии распространило заявление в связи с 40-м раундом женевских международных переговоров. Предлагаем сообщение полностью:



"20-21 июня 2017 года состоялся 40-й раунд женевских международных переговоров. Состоялась встреча в рамках двух рабочих групп, где участники переговоров были представлены в индивидуальном статусе. В рамках первой рабочей группы были рассмотрены вопросы безопасности и стабильности на оккупированных территориях Грузии, а во второй рабочей группе положение, создавшееся в Абхазии и Цинвальском регионе с гуманитарной точки зрения и прав человека, а также вопросы, связанные с безопасным и достойным возвращением вынужденно перемещенных лиц и беженцев в места своего проживания.



Сопредседательствовали на встрече представители ООН и ОБСЕ, присутствовали участники из Грузии, Российской Федерации, и Соединенных Штатов Америки. В переговорах участвовали руководитель временной администрации бывшей автономной области т.н. Южной Осетии, и председатель правительства Автономной республики Абхазии, так же как и представители оккупационного режима Цхинвали и Сухуми.



Перед раундом состоялась неформальная информационная сессия о существующем опыте свободного передвижения на административной линии разделения, и контактов, во время чего был рассмотрен успешный пример Кипра. Приглашенный эксперт ознакомил участников переговоров, как обеспечивается свободное передвижение и коммуникация между разделенными обществами на Кипре. Эксперт проинформировал участников также о прагматическом сотрудничестве между северной и южной сторонами острова в разных сферах, в том числе по вопросам образования, экономики, культурного наследия, и гуманитарным вопросам.



В обеих рабочих группах грузинские участники детально рассмотрели положение, сложившееся в оккупированных регионах Грузии в контексте безопасности, прав человека, и с гуманитарной точки зрения.



Представители Грузии вновь остро поставили результаты российской политики аннексии, что выражается в поэтапной интеграции Абхазии и Цхинвальского региона в военное, политическое, экономическое, и гуманитарное пространство Российской Федерации. В том числе отметили т.н. референдум в Цхинвальском регионе, и подписание т.н. соглашения об объединении местных военных группировок в вооруженные силы Российской Федерации.



Участники из Грузии подчеркнули, что со стороны РФ ежедневно происходит нарушение условий договора о прекращении огня. В частности, вместо исполнения обязательства, взятого о выводе вооруженных сил из Грузии, Россия наоборот усиливает военное присутствие в Абхазии и Цхинвальском регионе. Регулярный характер приняли также военные учения на оккупированных территориях, что является четким выражением применения силы, и угрозы с применением силы.



На этом фоне представители Грузии отметили значение подтверждения обязательства о неприменении силы со стороны Российской Федерации. Подчеркнули необходимость создания международных механизмов безопасности в оккупированных регионах. Состоялась предметная дискуссия на данные темы, в результате чего участники договорились продолжить работу с целью принятия совместного заявления.



Предметом интенсивного рассмотрения являлись тяжелые результаты проведения ограждений на линии оккупации, закрытие т.н. пунктов перехода, и ограничения свободного передвижения. Участники из Грузии отметили, что представители цхинвальского оккупационного режима заранее озвучивают планы о возведении искусственных барьеров в селах Авлеви, Орчосани, и Цителубани на эргнетских встречах превенции инцидентов и механизма реагирования на них. Призвали сопредседателей, представителей США, и международных организаций, к принятию превентивных мер. Участники из Грузии также поставили вопрос незаконных задержаний на линии оккупации и вредной практики похищений, и призвали участников, подобно кипрскому примеру, найти прагматичные пути для обеспечения фундаментального права свободного передвижения.



Уделили внимание необходимости получения образования на родном языке в Абхазии и Цхинвальском регионе. Участники из Грузии осудили планы российского оккупационного режима в Цхинвали, так же как в Гали, ограничить в школах Ахалгори преподавание на родном языке, что негативно отразится на качестве образования детей. Грузинские участники попросили сопредседателей, представителей США, и международных организаций, принять действенные меры с целью пресечения развития подобного сценария.



Предметом особого внимания являлась необходимость передачи правосудию убийцы Гиги Отхозория, в связи с этим четкую позицию выразили сопредседатели, со-модераторы, и представители США. Безответственная позиция российского оккупационного режима в отношении Рашида Канджы-Оглы в ответ на конструктивное сотрудничество грузинских участников в рамках женевских переговоров, и превенции инцидентов и механизма реагирования на них Гали, еще больше усиливает синдром безнаказанности в оккупированном регионе Абхазии, и поощряет насилие на этнической почве.



Участники говорили о совместных усилиях, осуществленных в ответ на экологические вызовы, как о прагматичном и успешном примере сотрудничества.



Рассмотрели тяжелое положение памятников культурного наследия на оккупированных территориях. Участники обсудили разработку совместных мер для их спасения.



Сопредседатели, со-модераторы, и участники отметили значение рассмотрения вопроса возвращения вынужденно перемещенных лиц и беженцев в рамках женевских международных переговоров. Однако сразу же, как только началась дискуссия на данную тему, представители Российской Федерации и оккупационных режимов покинули зал переговоров. Подобный безответственный шаг еще раз подтверждает отношение Москвы к мандату международных переговоров и миротворческих процессов"- заявляет Министерство иностранных дел Грузии.



По информации внешнеполитического ведомства, очередной раунд женевских международных переговоров состоится 10-11 октября 2017 года.

















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