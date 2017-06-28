Правительство Грузии профинансирует абитуриентов с оккупированной территории

28.06.2017 19:25 4 абитуриента из Цхинвали и 7 абитуриентов из оккупированного Ахалгори смогут получить образование в вузах на территории, контролируемой Тбилиси.



У абитуриентов из Цхинвали есть возможность сдать один экзамен на осетинском языке по общим навыкам и поступить на подготовительную программу по изучению грузинского языка, которая длится год. А после – продолжить учёбу по выбранной специальности. Как подготовительный курс, так и учёба с целью получения степени бакалавра, финансируется государством.



В случае с абитуриентами из оккупированного Ахалгори действует иная система: заинтересованные лица сдают 4 экзамена и, в случае получения право на учёбу в аккредитованных образовательных заведениях, будет рассматриваться вопрос их финансирования в рамках социальной программы.















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