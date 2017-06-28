В Гали состоялась 47-я встреча ПИМР

28.06.2017 20:38 В Гали состоялась 47-я встреча превенции инцидентов и механизма реагирования на них. Информацию распространила Служба государственной безопасности.



По заявлению ведомства, представители центральной власти Грузии рассмотрели с участниками встречи все те значимые инциденты, которые были зафиксированы в оккупированном Гальском районе, на линии оккупации, и сопредельных территориях с 31 мая текущего года по 27 июня включительно.



"На встрече особое внимание уделили вопросу незаконного задержания жителей села Рике зугдидского района Арчико и Пааты Рогава. Представители центральной власти принципиально зафиксировали участникам, что пребывание этих лиц в т.н. заключении нарушает фундаментальные права человека, и необходимо без условий освободить их.



На встрече говорили о вопросе убийства гражданина Грузии Гиги Отхозория 19 мая 2016 года в селе Хурча Зугдидского района. Со стороны центральной власти участникам был представлен итоговый доклад в связи с делом, и стороны сошлись в позиции, что необходимо задержать обвиняемого в убийстве Рашида Канджы-Оглы, передать его центральной власти, и представить перед правосудием.



На сегодняшнем заседании разговор коснулся также необходимости эффективного функционирования горячей линии, в связи с чем есть полный консенсус среди участников.



Очередная встреча превенции инцидентов и механизма реагирования на них состоится 26 июля"- заявляет Служба государственной безопасности Грузии.

























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