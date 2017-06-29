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Саакашвили обвинил Петра Порошенко в продаже автобусов Абхазии


29.06.2017   14:39
Вчера в эфире украинского телеканала Zik бывший президент Грузии Михеил Саакашвили, ранее возглавлявший Одесскую область, ныне ведущий авторского шоу, обвинил президента Петра Порошенко в торговле с оккупационным режимом Абхазии. По словам Саакашвили, в 2010 году компания "Богдан", принадлежавшая Порошенко, осуществила поставку автобусов в Сухуми.

Бывший грузинский президент утверждает, что существуют документы, в которых Абхазия указана как торговый партнер.

«С 2010 по 2014 года в официальном отчете компании тогдашнего министра экономики Порошенко написано, что «Богдан» официально экспортировал автобусы на оккупированную грузинскую территорию. Отдельно вывел Абхазию как торгового партнера Петра Порошенко, владельца «Богдана» и тогдашнего министра экономики Украины. Порошенко получал доход от нелегальной, аморальной, антигрузинской, антиукраинской торговли с оккупированной территорией», - заявил Михеил Саакашвили.
Михеил Саакашвили обвинил Петра Порошенко в продаже автобусов Абхазии

Экс-президент добавил, что Порошенко своими действиями нарушил международные законы, а также законы Украины и Грузии . Саакашвили уверен, что ни один автобус «Богдан» не поставлялся в Грузию без ведома Петра Порошенко. «Под руководством этого человека СБУ шантажирует десятки и сотни честных украинских бизнесменов за торговлю с оккупированными территориями, когда руководитель этого государства сам этим занимался. Какое право он и компетентные органы имеют людей по этому поводу таскать?» — сказал Саакашвили.

Бывший президент Грузии потребовал от президента Украины дать объяснения по этому вопросу.

Информацию о поставках 20-и автобусов марки «ISUZU-БОГДАН» в Абхазию можно найти в открытом доступе. Как сообщало 14 сентября 2010 года абхазское информагентство Апсныпресс, "десять из двадцати машин были направлены в Сухумское автотранспортное предприятие, четыре - в г. Гудаута, шесть - в г. Гагра".

В том же сообщении говорилось о планируемых поставках 25 троллейбусов, однако марка машин указана не была. Напомним, предприятие "Богдан" производит и троллейбусы.

"Эхо Кавказа"





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