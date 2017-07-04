СГБ: Баннер, установленный на линии оккупации, является продолжением незаконного процесса «бордеризации»

04.07.2017 15:34 По информации Службы государственной безопасности, "в результате незаконно установленного баннера, обозначающего т.н. границу на линии оккупации в направлении села Бершути Горийского района, сельскохозяйственные угодья нескольких местных жителей частично оказались за линией оккупации".



В заявлении СГБ говорится, что "это является продолжением незаконного процесса бордеризации, которая не только ограничивает фундаментальные права местных жителей, но и прямо пропорционально вредит среде безопасности на месте".



По информации Службы государственной безопасности, этот вопрос будет поставлен на рассмотрение на встрече превенции инцидентов и механизма реагирования на них, назначенной в селе Эргнети 11 июля текущего года.















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