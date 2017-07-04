Президент Грузии обеспокоен переносом линии оккупации

04.07.2017 17:20 Президент Грузии Георгий Маргвелашвили обеспокоен ситуацией, сложившейся у села Бершуэти из-за переноса линии оккупации вглубь села, и надеется, что мировое сообщество моментально отреагирует на этот факт. Об этом 4 июля заявил секретарь президента по внешним отношениям Тенгиз Пхаладзе.



«Для нас крайне важно, чтобы любой факт нарушения территориальной целостности Грузии был строго осужден. Грузия использует все имеющиеся у нее дипломатические средства, чтобы остановить ползучую оккупацию», — подчеркнул секретарь президента.



По его словам, информация о ситуации в селе Бешуэти по поручению президента будет немедленно предоставлена партнерам Грузии, международным организациям, дружественным странам.



«Ни один факт нарушения территориальной целостности Грузии без нашего реагирования не останется», — заявил Пхаладзе.



По информации Службы госбезопасности Грузии, «в результате установки незаконного баннера на линии оккупации в направлении села Бершуэти Горийского района часть сельскохозяйственных угодий нескольких местных жителей оказалась по ту сторону линии оккупации».



Этот вопрос грузинская сторона намерена поставить и обсудить на очередной встрече в рамках МПРИ в Эргнети, которая состоится 11 июля.















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