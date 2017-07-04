Установку нового баннера оккупантами обсудят в рамках МПРИ в Эргнети

04.07.2017 18:40 Государственный министр по вопросам примирения и гражданского равноправия Кетеван Цихелашвили прокомментирвоала информацию о незаконной установке баннера с обозначением "границы" российскими оккупационынми силами в Цхинвальском регионе. в частности, у села Бершуети Горийского районе.



"Установка баннеров оккупационными силами и другие подобные действия не только напрягают среду безопасности, и создают серьезные риски с данной точки зрения, но и создают весьма серьезные гуманитарные проблемы местному населению. Абсолютно неприемлемы любые такие движения, какие, к сожалению, регулярно имеют место с 2009 года.



Представитель нашего аппарата уже отправился для детального изучения положения на месте, и встречи с населением. Разумеется, мы используем все механизмы, чтобы помочь местному населению в урегулировании проблемы. В минувшем году я лично была включена в разрешении проблемы в период сбора урожая именно в этом месте, я знакома с семьей Чилиндарашвили и Ходели, и тогда большими усилиями нам удалось добиться, чтобы один из жителей смог собрать урожай на участке, оставшемся за линией оккупации", - заявляет Цихелашвили.



По ее словам, стратегическая задача - полный демонтаж этих колючих ограждений и других барьеров. Цихелашвили отмечает, что прежде чем это произойдет, грузинская сторона будет работать над разрешением гуманитарных проблем, чтобы у населения был доступ к своим землям.



«На этот раз мы с помощью наблюдательской миссии Евросоюза активизируем "горячую линию", являющуюся самым быстрым средством реагирования на инциденты. А также мы поставим этот вопрос на будущей неделе на встрече превенции инцидентов и механизма реагирования на них в селе Эргнети.



В то же время у нас есть ежедневная коммуникация с нашими партнерами, в том числе с сопредседателями женевских дискуссий. К сожалению, это не новый вопрос, в рамках каждой встречи одной из главных тем является доступность на земли, и возможность сбора урожая. Нельзя сказать, что оккупационная сила часто отличается конструктивностью, но я все же надеюсь, что мобилизацией всех усилий удастся достичь того, чтобы у населения не создались проблемы», - отметила Цихелашвили.



















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