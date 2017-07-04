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МНЕС считает размещение зеленых баннеров на линии оккупации неоправданным


04.07.2017   22:07
После сообщений СМИ ранее сегодня, оповещавших, что новый зеленый баннер был установлен вблизи Бершуети (Гдулети), Миссия Наблюдателей Европейского Союза в Грузии (МНЕС) незамедлительно направила патруль на место для определения существующей ситуации в режиме реального времени.

МНЕС может подтвердить, что действия по бордеризации имели место в местности Гдулети в июне, но не может подтвердить установку новых зеленых баннеров на прошлой неделе.

Согласно собственным наблюдениям МНЕС на этой местности, несколько зеленых баннеров были установлены вблизи Бершуети (Гдулети) 19 июня 2017 года в непосредственной близости от административной границы на месте, которое не находится под контролем правительства Грузии (на территории администрируемой Тбилиси).

Тем не менее, МНЕС считает размещение зеленых баннеров неоправданным. Действия по бордеризации в любой форме, в том числе размещения таких баннеров, создают препятствия для свободы передвижения и лишают фермеров, занимающихся здесь земледелием в течение многих лет, возможности возделывать свою землю.

Этот вопрос может быть рассмотрен на следующей встрече МПРИ в Эргнети 11 июля 2017 года.

МНЕС продолжит внимательно наблюдать за действиями по бордеризации.






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