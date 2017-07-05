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Это бесчеловечный поступок - Зураб Абашидзе об оккупантах


05.07.2017   11:48
Моя позиция, как одного гражданина, что это бесчеловечный поступок - заявил специальный представитель премьер-министра Зураб Абашидзе, комментируя передвижение линии оккупации российскими военными в селе Бершуети и Земо Собиси.

По заявлению Зураба Абашидзе, на встрече со своим коллегой Григорием Карасиным обязательно заострит внимание на вопрос оккупации. По его словам, Грузия ведет спор с Россией не только о передвижении ограждений на 500 метров.

"Люди не должны так поступать. Именно так я доложу на встрече моему русскому коллеге. У них стандартный ответ, что это является проблематикой женевского формата, и его следует рассматривать там. Мы оспариваем не только 500 метров, и 200 метров, у нас с Россией гораздо больше проблем"- заявил Зураб Абашидзе.






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