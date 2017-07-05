Оскандалившийся в Грузии Герберг Зальбер покидает должность сопредседателя Женевских дискуссий

05.07.2017 17:22 Пока не известно, будет ли присутствовать специальный представитель Евросоюза и сопредседатель женевских переговоров Герберт Зальбер на встречах Давида Дондуа и Зураба Абашидзе в Брюсселе. По словам заместителя министра иностранных дел Давида Дондуа, у него нет информации по данному вопросу.



Дондуа отметил, что Зальбер покидает должность, и на данное время не известно, кто его сменит на очередном раунде женевских переговоров, которые состоятся в октябре.



"На последнем раунде господин Зальбер заявил, что покидает должность, и будет послом Германии. Он принял это решение раньше, и формально заявил об этом на последней встрече, проведенной две недели назад. До августа он будет на должности. Не могу сказать, будет присутствовать на сегодняшней встрече или нет"- заявил Давид Дондуа.



Напомним, со специальным представителем Евросоюза и сопредседателем женевских переговоров Гербертом Зальбером был связан дипломатический скандал, в частности поздравил т.н. президента оккупационного режима Анатолия Бибилова с успешным проведением выборов. А после Зальбер присутствовал на процессе закрытия трех контрольно-пропускных пунктов на линии оккупации в Гали.

















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