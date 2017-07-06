Арешидзе: Оккупанты хотят заблокировать центральную автомагистраль Грузии

06.07.2017 11:39 Руководитель Центра Кавказских исследований Мамука Арешидзе считает, что целью российских оккупантов является выход к центральной автомагистрали Грузии, от которой их отдаляет лишь 500 метров.



"Я давно все это прогнозирую. Я говорил, что наша центральная магистраль находится под ударом. Очевидно, что все идет как раз к тому, что они блокируют центральную магистраль. Это может произойти ни сегодня и ни завтра, но факт, что годами идет подготовка к этому"- заявил Арешидзе GHN.



По его же словам, международное сообщество не сможет изменить что-либо в этом вопросе.



"Они давно уже вовлечены в это дело, но не смогли заставить русских выполнить подписанный ими же договор. Возможно, власть отличается мягкими оценками, но жесткие оценки во время предыдущей власти изменили что-либо? Главное не оценки, главное, какой план будет разработан, и как он будет осуществлен"- заявил Мамука Арешидзе.



Арешидзе также заявляет об интересах российской власти по отношению Грузии.



"У российской власти есть определенные интересы, которые она хочет удовлетворить. Эти интересы, так или иначе, известны нам. Это касается изменения ориентации Грузии, и того, чтобы на территории Грузии не проводились учения, которые будут направлены против интересов России. Грузия не может сделать этого, и в Москве хорошо об этом знают. Разумеется, выход существует. Усиление работы международного содружества эффективно, но с другой стороны следует создать режим прямого диалога.



Российская сторона обычно проявляет определенную активность в связи с какой-либо датой, и эта активность помимо выборов, совпадает со встречами Абашидзе-Карасин"- отметил Мамука Арешидзе.















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