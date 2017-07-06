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Абашидзе детально проинформировал Брюссель о действиях оккупантов в Грузии
06.07.2017 11:54
В Брюсселе представители грузинской стороны детально проинформировали представителей службы иностранных дел и комитета безопасности Евросоюза в связи с передвижением линии оккупации.
Специальный представитель премьер-министра по вопросам отношений с Россией Зураб Абашидзе и заместитель руководителя внешнеполитического ведомства Давид Дондуа беседовали с представителями Евросоюза на вопросы, связанные с линией оккупации.
Европейские партнеры интересовались ситуацией на оккупированных территориях, ростом российского военного влияния, гуманитарными вопросами, и правами человека.
По словам Зураба Абашидзе, в европейских структурах считают, что коммуникацию с российской стороной не следует прекращать.
"Евросоюз сделает все для того, чтобы поддержать Грузию. Продолжит поддержку наблюдательской миссии Евросоюза в Грузии, ее финансирование, нашу политическую поддержку, а также в отношениях с Россией, тема Грузии во время диалога с ними будет одной из важных тем"- заявил Зураб Абашидзе.
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