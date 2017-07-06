НПО сделали совместное заявление в связи с размещением оккупантами баннера в селе Бершуети

06.07.2017 15:08 4 июля 2017 года российские оккупационные силы установили т.н. пограничный баннер на линии оккупации в направлении села Бершуети Горийского района. Москва продолжает захват территорий Грузии, и насаждение страха среди мирного населения. В то же время налицо продолжение политики аннексии, которую проводит Россия в последний период.



Данное положение является чрезвычайно серьезным вызовом для национальной безопасности нашей страны и мирного урегулирования грузинско-российского конфликта. Россия продолжает грубо нарушать основные международные нормы, и договор о прекращении огня от 12 августа 2008 года. Очевидно, что Россия преследует целью полную аннексию оккупированных регионов Грузии, и изменение внешнего политического курса страны.



Мы обращаемся к власти Грузии, международному содружеству, наряду с мобилизацией позиции, как в двухсторонних, так и многосторонних форматах, немедленно провести встречу в рамках Совета безопасности или/и Совета безопасности и управления кризисов, на которой будут рассмотрены моментальные угрозы, существующие сегодня перед Грузией и ее гражданами, а также чрезвычайно серьезные вызовы безопасности нашей страны, что выражается в т.н. бордеризации, ползучей оккупации, и ожидаемой аннексии.



Принципиально важно фундаментально пересмотреть стратегию отношений с Россией. В то же время еще раз отметим, что в сложившейся обстановке необходимо разработать анти-аннексионную стратегию, и спланировать исходящие из нее адекватные действия, что во время подобных кризисов подразумевает разработку действенного плана и стандартных оперативных процедур реагирования на них.

















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