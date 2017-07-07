Абашидзе поставит на встрече с Карасиным тему передвижения линии оккупации

07.07.2017 11:23 Спецпредставитель премьера Грузии по вопросам урегулирования отношений с РФ Зураб Абашидзе намерен поднять вопрос о передвижении линии оккупации Цхинвальского региона на сегодняшней встрече с заместителем министра иностранных дел России Григорием Карасиным.



Очередные переговоры в Праге будут проходить на фоне незаконной установки т.н. пограничного знака в районе села Бершуети Горийского района. Новый баннер, с помощью которого российские военные обозначают «границу», был установлен 3 июля. В результате, несколько грузинских фермеров потеряли около 10 гектаров земли.



Абашидзе отметил, что данная тема является форматом Женевских дискуссий — на сегодняшний день это единственный формат диалога между представителями Грузии и де-факто властями Абхазии и Цхинвальского региона с участием представителей России, США, ООН, ОБСЕ и ЕС. Несмотря на это, последние события на линии оккупации будут обсуждаться и в Праге, поскольку этот вопрос касается и российской и грузинской стороны.



«По моей инициативе, всегда ставятся те вопросы, которые являются болезненными и актуальными для нас. То, что касается оккупированных территорий и линии оккупации – проблематика Женевского формата, но по моей личной инициативе иногда эти вопросы затрагиваются во время встречи с Карасиным, поскольку эти вопросы мы не можем игнорировать. На женевских переговорах, где присутствуют представители международных организаций, наша позиция более сильная», — сказал Абашидзе журналистам.















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