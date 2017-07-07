Хидашели: Заявление МНЕС было запоздавшим и не особо корректным

07.07.2017 13:01 По заявлению экс-министра обороны Тины Хидашели, в течение последних пяти лет у Грузии нет никакого плана деоккупации. Бывший министр обороны сказала об этом, комментируя российскую ползучую оккупацию в стране.



Касательно политики стратегического терпения, заявленной властью Грузии, по словам Тины Хидашели, это выбор, сделанный Грузией вместе с международными партнерами.



"Стратегическая политика это выбор, который мы сделали вместе с нашими международными партнерами, и это не решение одного или двух дней, у этого гораздо более долгая история. У Грузии ни сегодня, ни вчера, и, думаю, в скором будущем не будет возможности для осуществления другой, более большей стратегической политики. Мы должны работать с партнерами, максимально постараться мобилизовать поддержку, которая будет выражаться в практической помощи, а не только в заявлениях. Практическая помощь даст возможность, чтобы шаги в связи с деоккупацией были более эффективными. Главная ошибка или проблема, которая сегодня налицо, состоит в том, что у грузинского государства нет стратегического видения деоккупации, единого сформированного документа, вокруг которого состоялся бы консенсус. С полной ответственностью заявляю, что в стране не существует документа о деоккупации"- уверяет Хидашели.



По словам бывшего министра, в течение последних пяти лет в отношении этого вопроса министры действовали по своему усмотрению.



"Политика власти сегодня ни на чем не основана. Уже пять лет так происходит. Так было, когда я была министром. У нас не было какой-либо стройной политики. Каждый министр действовал индивидуально в рамках своего выбора, поэтому часто случалось так, что мои заявления и заявления других министров в связи с этой темой отличались друг от друга. Но то, что мы видим в течение последнего одного года, еще больше расходится с проблемами, которые были у нас в течение четырех лет. Когда мы говорим о радикальных шагах для деоккупации, прежде всего мы подразумеваем то, как поступает грузинское государство для внутреннего пользования. Например, когда наш вице-премьер заявляет, что договор с "Газпромом" один из тысячи, и ничего интересного в этом не должно быть, это не шаг к деоккупации. Когда господина Лужкова, и подобных людей без проблем пропускаешь в страну, это тоже не шаг к деоккупации. Сегодня задачей номер один является отсутствие консенсуса внутри страны о враге и друге"- заявила Хидашели.



В то же время, по мнению экс-министра обороны, заявление наблюдательской миссии Евросоюза в связи с событиями, развитыми в Бершуети, некорректные, но, по словам Хидашели, у этого есть конкретные причины.



"Каждое передвижение баннера означает, что идет ползучая аннексия. Это главная проблема, перед которой сегодня мы стоим, и из-за которой мы должны поднять на ноги все международное содружество. Для этого существуют очень конкретные механизмы, но тогда я не смогла добиться поддержки в правительстве. Я требовала от миссии Евросоюза, чтобы миссия, которая по известным причинам не может войти на оккупированную территорию, была соответствующе оснащена. Например, заявление наблюдательской миссии Евросоюза, во-первых, является запоздалым, и во-вторых, думаю, не особенно правильное и корректное. У этого есть конкретная причина - для ведения таких наблюдений у миссии нет технических средств.



Еще тогда, когда я была в комитете евроинтеграции, а затем министром, требовала, чтобы в ходе продления мандата миссии обсудили, чтобы у миссии мониторинга Евросоюза были дроны, все технические средства для возможности ведения 24 часового мониторинга на всем периметре линии оккупации. У нас есть конкретные случаи, например, когда летные аппараты залетели на контролируемую нами территорию. Мы фиксируем это, но для того, чтобы наш разговор был более убедительным, необходимо чтобы это подтвердили независимые, беспристрастные люди. Если наблюдательская миссия Евросоюза не может войти, и мы знаем, что не может войти на оккупированные территории, тогда власть Грузии, прежде всего Министерство иностранных дел, должно сделать все, чтобы увеличить их мандат, и дать им возможность взять на учет все подобные нарушения закона посредством технических средств"- заявила бывший министр обороны.



По ее же мнению, такой подход не покончит с процессом оккупации, но даст грузинской стороне новый рычаг как минимум для ведения международной правовой тяжбы.



"В конечном итоге это как минимум, даст нам возможность использовать механизмы международного суда. Осуществленная в ежедневном режиме ползучая оккупация является одной из главных составляющих дел, существующих сегодня в международных судах. Мы можем использовать это как дополнительное доказательство, так же как и для начала нового делопроизводства. Это, разумеется, не является окончательным решением проблемы, но нам необходимо, чтобы партнеры приняли действенные меры, чтобы Россия поняла, что отношения Грузии-НАТО, Грузии-Евросоюза выходят за рамки политических заявлений, и они готовы более действенно поддержать нас"- добавила Тина Хидашели.

















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