МИД Грузии опоздал с реагированием на передвижение линии оккупации - НПЦ «Гирчи»

07.07.2017 21:10 Политическое объединение "Новый политический центр - Гирчи" распространила заявление об установлении нового оккупационного баннера в селе Бершуети.



"В последние дни из медиа средства стало известно о факте установления российским оккупационным режимом нового зеленого баннера в селе Бершуети. В связи с этим заявляем:



1. Очередная попытка Российской Федерации - проведение т.н. административной границы псевдо-государства и незаконная бордеризация - является грубым нарушением международного права, и ущемлением национального суверенитета Грузии.



2. Российская Федерация старается расшатать систему международного права, на которой основан современный международный порядок.



3. За любое беззаконие, происшедшее внутри страны, тем более за факт очевидного нарушения национального суверенитета, на власть возлагается обязательство дать соответствующий ответ на действие, направленное против национального суверенитета Грузии.



4. Установлением нового баннера еще раз подтверждается, что политика, проведенная с Российской Федерацией с конца 2012 года, и ожидание, что Москва изменит агрессивное отношение к Грузии, оказалось иллюзией, повлекшей негативный результат; Убеждение граждан Грузии и международных партнеров Грузии в том, что "Грузинская мечта" могла урегулировать отношения с Россией, создало ложные ожидания внутри страны, а за пределами страны вопрос оккупации территорий Грузии выпал из самых приоритетных вопросов международной повестки дня. В обоих случаях эта политика навредила жизненным интересам Грузии.



5. Власть Грузии и на пятой годовщине не смогла создать эффективную и понятную стратегию против оккупации и аннексии. Без анти-оккупационной и анти-аннексионной стратегии невозможно успешно справится с новыми фактами передвижения т.н. границы со стороны Российской Федерации.



6. Без анти-аннексионной стратегии министр иностранных дел Грузии не сможет эффективно работать с международными партнерами.



7. Вызывает удивление тот факт, что официальное заявление Министерства иностранных дел (http://www.mfa.gov.ge/…/sagareo-saqmeta-saministros-ganckha…) об установлении нового баннера в направлении села Бершуети было опубликовано лишь 4 июля, после того, как обществу стало известно о факте посредством СМИ.



8. Возмутительно, что в заявлении наблюдательской миссии Евросоюза того же 4 июля сказано, что новый баннер был установлен оккупационным режимом 19 июня текущего года. Получается, что те министерства, которые непосредственно ответственны за безопасность и охрану границы, не проинформировали Министерство иностранных дел об этом своевременно, соответственно, дипломатическая служба Грузии с опозданием информировала международные организации, государств-друзей, и международных партнеров об очередной провокации, осуществленной с российской стороны.



9. Трагично, что в ходе текущей аннексии территорий Грузии "Грузинская мечта" больше чем о повышении обороноспособности страны и укреплении национального суверенитета, заботится о путях продления пребывания во власти.



10. Призываем власть, проявить больше компетенции, дипломатической гибкости, и принципиальности в отношении незаконных фактов бордеризации со стороны оккупационного режима России, и вообще провокаций и угроз, проистекающих от Российской Федерации; Незамедлительно начать работу по формированию анти-аннексионной и анти-оккупационной стратегии с включенностью в процессе международных партнеров и основных политических партий Грузии; По всем фактам бордеризации осуществить международную аллармизацию с целью усиления международного давления на Российскую Федерацию"- говорится в распространенном заявлении.

















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