Цихелашвили: Главная задача России - чтобы мы поддались на провокацию

07.07.2017 22:04 «Мне кажется, что главной задачей этих действий является, чтобы мы поддались на некую провокацию, или свернули с целенаправленного курса, каким является мирная политика Грузии, очень твердый курс евроинтеграции, и, разумеется, этого не произойдет» - заявила государственный министр по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеван Цихелашвили.



По ее словам, за этими баннерами находятся главные угрозы и вызовы - российская военная мощь, базы, человеческие ресурсы, и учения, которые проводят на оккупированных территориях. По ее же словам, ограждения, баннеры, и баррикады не являются конструкцией прямого военного назначения, это рассчитано на то, чтобы у людей по обе стороны линии оккупации создавались ежедневные вызовы, а также было определенное давление на общество, и напряженность.



Кетеван Цихелашвили считает, что протестный заряд в обществе не только понятен, он существует в каждом из нас. По ее же словам, несмотря на все, наша политика должна быть рассчитана на то, чтобы прежде всего не попасться на провокацию.



По заявлению министра, фактически власть Грузии не только реагирует в интенсивном режиме, но и главным вопросом повестки дня во всех форматах является превенция, и отражение подобных действий.



"Наша стратегическая задача - деоккупация страны. Любая наша встреча, и переговоры с международными партнерами в основном уделяются этим вопросам. Наша задача, мобилизовать все существующие у нас механизмы, и под этим подразумеваются как дипломатические, так и форматы политически-правовых переговоров. Кроме того, что нашей главной стратегической задачей является деокупация, мы работаем над тем, чтобы с учетом существующих условий найти гуманитарный выход, и дать населению возможность, иметь доступ на свои земли. Это не просто декларация и желание, существуют письменно нанесенные на бумагу возможности и схемы, которые рассматривают международные партнеры"- заявила Кетеван Цихелашвили.



















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